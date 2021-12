“Con quel tiro…”: Italia, Balotelli e il paragone che esalta Mancini (Di domenica 19 dicembre 2021) “Scamacca come Balotelli”: Consigli commenta il 2-2 contro la Fiorentina e promuove l’attaccante neroverde in diretta ‘DAZN’. Dopo il 2-2 tra Fiorentina e Sassuolo, il portiere della squadra neroverde, Andrea Consigli, ha analizzato il match andato in scena allo stadio Artemio Franchi. Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, l’estremo difensore della formazione di Alessio Dionisi ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 dicembre 2021) “Scamacca come”: Consigli commenta il 2-2 contro la Fiorentina e promuove l’attaccante neroverde in diretta ‘DAZN’. Dopo il 2-2 tra Fiorentina e Sassuolo, il portiere della squadra neroverde, Andrea Consigli, ha analizzato il match andato in scena allo stadio Artemio Franchi. Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, l’estremo difensore della formazione di Alessio Dionisi ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Mi sono letto nella rassegna stampa con un certo piacere l'articolo di @Tommasinoc Traspare frustrazione, brama...… - ilriformista : Per capirci: se il Pool ha aperto in quel periodo, per dire, cento indagini, cioè cento fascicoli diversi, per reat… - ilriformista : Quello che abbiamo di fronte è un #Draghi che mira a guidare il Vecchio Continente. Con quella voce apparentemente… - sansli__ : Non la commento neanche l'ultima bölüm perché davvero è incommnetabile. Zumrut e quel lagnuso di Eko siete i miei p… - MarianoFilippi : RT @tartaro7: Cinque anni fa ero in giro con la cana e provai a fare lo splendido. Chissà se quel signore anziano vaga ancora solo su tre… -