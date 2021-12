Compagnia della Vela, incetta di successi alle zonali (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono tanti i riconoscimenti ottenuti dagli atleti velisti della Compagnia della Vela che si sono distinti nel corso del 2021. Sabato all’auditorium centro pastorale “Cardinale G. Urbani” di Zelarino si sono tenute le premiazioni dei campionati zonali italiani che hanno visto protagonisti molti esponenti del circolo veneziano. Compagnia della Vela: le premiazioni In classe 2.4 si sono distinti Stefano Maurizio (2. e 1. parasailing) e Marco Collinetti (3. e 2. parasailing); in classe Optimist – divisione B (ex cadetti) Martino Paone Mittner (2.); in classe Optimist – divisione A (ex juniores) Leopoldo Paone Mittner (1.) e Giulia Marella (2.); in classe Ilca 6 Edoardo Tomasella (1.) e Lorenzo Simone (3., 1. under 19); in Ilca 4 Luigi Paciello (3.). Altri ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono tanti i riconoscimenti ottenuti dagli atleti velistiche si sono distinti nel corso del 2021. Sabato all’auditorium centro pastorale “Cardinale G. Urbani” di Zelarino si sono tenute le premiazioni dei campionatiitaliani che hanno visto protagonisti molti esponenti del circolo veneziano.: le premiazioni In classe 2.4 si sono distinti Stefano Maurizio (2. e 1. parasailing) e Marco Collinetti (3. e 2. parasailing); in classe Optimist – divisione B (ex cadetti) Martino Paone Mittner (2.); in classe Optimist – divisione A (ex juniores) Leopoldo Paone Mittner (1.) e Giulia Marella (2.); in classe Ilca 6 Edoardo Tomasella (1.) e Lorenzo Simone (3., 1. under 19); in Ilca 4 Luigi Paciello (3.). Altri ...

