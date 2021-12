Commissione trasparenza, l’attacco di Oltre (Di domenica 19 dicembre 2021) di Erika Noschese L’elezione di Antonio Cammarota a presidente della Commissione trasparenza non placa le polemiche. Ad insorgere sono ora i consiglieri di Oltre, Donato Pessolano e Corrado Naddeo che parlano di “attacco alla democrazia”. Già in prima votazione, infatti, la maggioranza ha sostenuto – e votato – il nome di Cammarota che ha ottenuto anche il sì di Roberto Celano mentre gli altri consiglieri di opposizione hanno votato per Elisabetta Barone. “La presidenza del consiglio è un membro della maggioranza mentre il vice presidente è un consigliere di opposizione, mi chiedo perché per le commissioni non si usi lo stesso criterio adottato per gli organi del consiglio comunale, cosa che viene fatta solo per la Commissione trasparenza con elezione del presidente della minoranza e vicepresidente ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 dicembre 2021) di Erika Noschese L’elezione di Antonio Cammarota a presidente dellanon placa le polemiche. Ad insorgere sono ora i consiglieri di, Donato Pessolano e Corrado Naddeo che parlano di “attacco alla democrazia”. Già in prima votazione, infatti, la maggioranza ha sostenuto – e votato – il nome di Cammarota che ha ottenuto anche il sì di Roberto Celano mentre gli altri consiglieri di opposizione hanno votato per Elisabetta Barone. “La presidenza del consiglio è un membro della maggioranza mentre il vice presidente è un consigliere di opposizione, mi chiedo perché per le commissioni non si usi lo stesso criterio adottato per gli organi del consiglio comunale, cosa che viene fatta solo per lacon elezione del presidente della minoranza e vicepresidente ...

