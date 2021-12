Come mestiere ho scelto di catturare gli esseri umani: ognuno ha una storia da raccontare (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi poche parole, in fondo questo è un video blog. Come mestiere mi sono scelto quello di catturare gli esseri umani (ed esserne catturato a mia volta): non è propriamente un mestiere perché nessuno mi paga, ma faccio di questa mia “innocenza” un valore aggiunto. Il mio occhio si posa sui volti, si è posato sul volto di Alda Merini ma anche sul volto di Rocco, il benzinaio sotto casa, perché ognuno di noi ha una storia da raccontare e a me piace ascoltare. Recentemente mi ha contattato un ragazzo, mi ha scritto che il mio film alla poetessa Alda Merini è stato per lui una folgorazione, e mi ha chiesto un incontro. Quindi ci siamo incontrati in una giornata di neve. Voleva stare all’aperto, per una insopprimibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi poche parole, in fondo questo è un video blog.mi sonoquello digli(ed esserne catturato a mia volta): non è propriamente unperché nessuno mi paga, ma faccio di questa mia “innocenza” un valore aggiunto. Il mio occhio si posa sui volti, si è posato sul volto di Alda Merini ma anche sul volto di Rocco, il benzinaio sotto casa, perchédi noi ha unadae a me piace ascoltare. Recentemente mi ha contattato un ragazzo, mi ha scritto che il mio film alla poetessa Alda Merini è stato per lui una folgorazione, e mi ha chiesto un incontro. Quindi ci siamo incontrati in una giornata di neve. Voleva stare all’aperto, per una insopprimibile ...

