Come Giorgia Meloni azzera l'illuminismo e prefigura una società reazionaria modello Luigi XIV, il Re Sole (Di domenica 19 dicembre 2021) Giorgia Meloni va presa sul serio e vanno prese sul serio le cose che dice. Prendiamo in esame il discorso fatto all'incontro di Vox, il partito di estrema destra spagnolo, a Madrid, nel mese di ... Leggi su globalist (Di domenica 19 dicembre 2021)va presa sul serio e vanno prese sul serio le cose che dice. Prendiamo in esame il discorso fatto all'incontro di Vox, il partito di estrema destra spagnolo, a Madrid, nel mese di ...

Advertising

camreline : Oltre a volere Giorgia Soleri e Federippi come amiche, voglio delle amiche e degli amici come i loro perché veramen… - nikfasi : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgia ti prego guarda i numeri se non avessimo fatto questa azione saremo come l… - Elisa20364957 : @GiorgiaMeloni @LucioMalan @mariogiordano5 Tutto molto bello Giorgia ma il caro signor Salvini potrebbe far saltare… - orenove : RT @Misurelli77: De Luca asfalta la patriota donna Giorgia Meloni,come solo lui sa fare... - Cesare14931834 : RT @Misurelli77: De Luca asfalta la patriota donna Giorgia Meloni,come solo lui sa fare... -