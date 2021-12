Coldiretti: «Tutto esaurito negli agriturismi pugliesi» A dirlo è l'associazione di categoria sulla base dei dati di Terranostra (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto esaurito nelle strutture agrituristiche della Puglia «con la stretta alle frontiere per i viaggiatori stranieri ma anche per gli italiani al rientro nel Belpaese che scoraggia ulteriormente le vacanze all’estero per le feste di Natale e Capodanno». A dirlo è un report di Coldiretti Puglia elaborato sulla scorta dei dati forniti dall’associazione Terranostra dopo l’ordinanza firmata dal ministro delle Salute, Roberto Speranza, che ha imposto alle persone provenienti dall’estero l’obbligo di quarantena per i non vaccinati e di tampone per coloro i quali non hanno fatto l’iniezione. «La nuova variante Omicron e la possibile evoluzione dei contagi in Europa e nel mondo hanno ridotto drasticamente la scelta di passare le vacanze all’estero-afferma ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 dicembre 2021)nelle strutture agrituristiche della Puglia «con la stretta alle frontiere per i viaggiatori stranieri ma anche per gli italiani al rientro nel Belpaese che scoraggia ulteriormente le vacanze all’estero per le feste di Natale e Capodanno». Aè un report diPuglia elaboratoscorta deiforniti dall’dopo l’ordinanza firmata dal ministro delle Salute, Roberto Speranza, che ha imposto alle persone provenienti dall’estero l’obbligo di quarantena per i non vaccinati e di tampone per coloro i quali non hanno fatto l’iniezione. «La nuova variante Omicron e la possibile evoluzione dei contagi in Europa e nel mondo hanno ridotto drasticamente la scelta di passare le vacanze all’estero-afferma ...

Coldiretti: «Tutto esaurito negli agriturismi pugliesi» Noi Notizie

