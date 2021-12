Claudio Baglioni, è arrivata la goccia che fa traboccare il vaso: impossibile recuperare (Di domenica 19 dicembre 2021) Critica amarissima ai danni del cantante Claudio Baglioni dopo l’insuccesso clamoroso del suo ultimo show: parole al veleno Il cantante Claudio Baglioni (GettyImages)Il cantante Claudio Baglioni in questa nuova stagione televisiva si è cimentato in uno show diverso dal solito. Negli ultimi quattro sabati è andato in onda Uà: spettacolo completamente dedicato alla sua carriera e con ospiti molto speciali. Questo evento non ha però trovato approvazione da parte del pubblico e lo confermano gli ascolti sempre particolarmente bassi. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Cosa sto leggendo”: il gesto di Chiara Ferragni scatena la bufera, situazione surreale In queste settimane le critiche non sono mancate con la stessa Iva Zanicchi che ha sottolineato come al collega sia andata peggio. ... Leggi su specialmag (Di domenica 19 dicembre 2021) Critica amarissima ai danni del cantantedopo l’insuccesso clamoroso del suo ultimo show: parole al veleno Il cantante(GettyImages)Il cantantein questa nuova stagione televisiva si è cimentato in uno show diverso dal solito. Negli ultimi quattro sabati è andato in onda Uà: spettacolo completamente dedicato alla sua carriera e con ospiti molto speciali. Questo evento non ha però trovato approvazione da parte del pubblico e lo confermano gli ascolti sempre particolarmente bassi. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Cosa sto leggendo”: il gesto di Chiara Ferragni scatena la bufera, situazione surreale In queste settimane le critiche non sono mancate con la stessa Iva Zanicchi che ha sottolineato come al collega sia andata peggio. ...

Advertising

MediasetPlay : Continua il nostro viaggio alla scoperta del backstage della seconda puntata di #Uà ? Claudio Baglioni vi aspetta… - MediasetPlay : Fate un salto con noi, in esclusiva, nel backstage della seconda puntata di #Uà ?? Claudio Baglioni vi aspetta saba… - LucaBizzarri : …ma che emozioni ci hai regalato e ci regali, Claudio Baglioni. Ma che tesoro sei, per questo paese. - BorsariLorena : RT @Rossaliena: Al min. 44:43, Claudio Baglioni insieme a Marco Mengoni, cantano #Via #Uá #MengoniUomoDiVarieEtá Una Performance imperdibi… - natysettantuno : RT @Rossaliena: Al min. 44:43, Claudio Baglioni insieme a Marco Mengoni, cantano #Via #Uá #MengoniUomoDiVarieEtá Una Performance imperdibi… -