Clarissa Selassiè su tutte le furie | guerra post GF VIP | la vuole portare in tribunale

Leggi su specialmag

(Di domenica 19 dicembre 2021)non ci sta e minaccia palesemente di ricorrere a vie legali: grossi guai in vista per una vippona tutto pepe.(fonte instagram)è sul piede di: da quando è uscita difende costantemente le sorelle superstiti nella Casa del GF VIP, e non risparmia un colpo. Le tre Princess erano infatti entrate come un unico concorrente, ma dopo che gli autori le hanno divise, ognuna ha potutoavanti il proprio percorso in autonomia. L’uscita dal programma permette di tastare il proprio indice di gradimento col pubblico, eè sicuramente un personaggio molto amato e supportato dai fan. Qualcosa le ha fatto però perdere la sua proverbiale calma. LEGGI ...