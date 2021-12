Clarissa Selassié, ritorno di fiamma tra Lulù e Manuel: «Sono reale» (Di domenica 19 dicembre 2021) Eliminata da qualche settimana dal GF Vip, Clarissa Selassié ha commentato il ritorno di fiamma tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. Così come i telespettatori, anche lei ha qualche dubbio sul reale interesse del nuotatore nei confronti della familiare. Clarissa Selassié: il ritorno di fiamma tra Lulù e Manuel Quando ha lasciato la Casa del GF Vip, Clarissa Selassié aveva le idee chiare sul rapporto tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. Non a caso, aveva fatto recapitare un chiaro messaggio alla familiare: «vola da sola». Poi, intervenuta nel format Casa Chi, aveva ammesso: «Spero che ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 dicembre 2021) Eliminata da qualche settimana dal GF Vip,ha commentato ilditra la sorellaBortuzzo. Così come i telespettatori, anche lei ha qualche dubbio sulinteresse del nuotatore nei confronti della familiare.: ilditraQuando ha lasciato la Casa del GF Vip,aveva le idee chiare sul rapporto tra la sorellaBortuzzo. Non a caso, aveva fatto recapitare un chiaro messaggio alla familiare: «vola da sola». Poi, intervenuta nel format Casa Chi, aveva ammesso: «Spero che ...

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié Clarissa Selassié vs Maria Monsè finiscono in tribunale?/ 'Pronta a vie legali se?' Clarissa Selassié potrebbe agire per vie legali contro Maria Monsè . Entrambe sono ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2021 , ma quanto accaduto all'interno ha ancora strascichi. ...

Clarissa Selassié dice la sua sul ritorno di fiamma fra Manuel e Lulù .push({}); Clarissa Selassié due settimane fa al GF Vip Party ha detto "spero che Lulù non ci caschi più con Manuel" e quando il Grande Fratello le ha chiesto di far recapitare alle sue sorelle un video ...

