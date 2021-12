Clamoroso Milan, un titolare escluso dai convocati! (Di domenica 19 dicembre 2021) A sorpresa Theo Hernandez è stato escluso dai convocati. Dopo un’attenta valutazione Pioli e il suo staff hanno deciso di escludere il terzino sinistro in vista del match di stasera. Le condizioni del giocatore sono peggiorate in seguito ad un nuovo attacco febbrile. Theo Hernandez, MilanDunque, il giocatore dopo che ieri era stato inserito nella lista, a poche ore dal match, viene escluso. Brutta notizia per il Milan che già decimato dagli infortuni, dovrà fare a meno anche del suo laterale sinistro. Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) A sorpresa Theo Hernandez è statodai convocati. Dopo un’attenta valutazione Pioli e il suo staff hanno deciso di escludere il terzino sinistro in vista del match di stasera. Le condizioni del giocatore sono peggiorate in seguito ad un nuovo attacco febbrile. Theo Hernandez,Dunque, il giocatore dopo che ieri era stato inserito nella lista, a poche ore dal match, viene. Brutta notizia per ilche già decimato dagli infortuni, dovrà fare a meno anche del suo laterale sinistro.

