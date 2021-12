Cina | Trump chiama Xi Jinping «un assassino» Ma critica il boicottaggio delle Olimpiadi | «È da sfigati»

(Di domenica 19 dicembre 2021) «È un killer, ma ho avuto buoni rapporti con lui da presidente degli Stati Uniti». Così Donaldha definito il presidente cinese Xidurante un’intervista a Fox, dopo che in passato aveva lodato il suo operato. «Penso che gli piacessi», ha detto. «A me piaceva». L’ex presidente Usa ha poi aggiunto che però sarebbe un «errore» per gli Stati Uniti boicottare leinvernali di Pechino 2022. Il Paese amministrato da Joe Biden ha deciso, insieme a Regno Unito, Canada e Australia, di non mandare la sua delegazione di ministri e diplomatici per protestare contro le violazioni dei diritti umani in– su tutte quelle contro gli uiguri nella regione dello Xinjiang. «Ho visto Jimmy Carter farlo, ed è stato terribile», ha commentato, riferendosi aldegli ...

