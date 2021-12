Cina | Peng Shuai | Fraintesa | non ho mai accusato nessuno di stupro

(Di domenica 19 dicembre 2021) La tennistaha parlato a margine di un evento di sci a Shanghai: "Non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente"

Il giornalista cinese del Global Times, Qingqing Chen , attraverso Twitter, ha pubblicato un video di pochi secondi della tennistaShuai , mentre parla con l'ex stella Nba Yao Ming. Incircola anche una foto che ritrae la cinese con altri due sportivi, il tutto durante un evento legato allo sci di fondo a Shanghai che ...Sette secondi dovediscute e ride assieme al gigante del basket cinese postati su Twitter da Qingqing Chen, giornalista del Global Times. Immagini non verificabili e che si aggiungono agli altri ...Il giornalista cinese del Global Times, Qingqing Chen, attraverso Twitter, ha pubblicato un video di pochi secondi della tennista Peng Shuai, mentre parla con l’ex stella Nba Yao Ming. In Cina circola ...La tennista Peng Shuai ha parlato a margine di un evento di sci a Shanghai: "Non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente" ...