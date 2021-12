Cile | la sinistra di Boric trionfa alle presidenziali Il candidato di estrema destra Kast ammette la sconfitta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ballottaggio delleinsi è rivelando favorevole a Gabriel, a capo della coalizione diConvergencia Social ed ex leader delle proteste studentesche. Le urne si sono chiuse18 di oggi ora locale (le 22 italiane), e con oltre l’80% delle schede scrutinateè in testa con oltre il 55.5% delle preferenze contro il 44.5%% di José Antoniodidel Partido Republicano. Per molti analisti si tratta di un risultato a questo punto irreversibile. Stando a quanto riportato da Amerca Elects,ha ammesso lae si è congratulato con il suo avversario. L’esito era molto incerto: al primo turno del 21 novembre, ...

...José Antonio Kast ha riconosciuto la vittoria del suo rivale diGabriel Boric e si è rallegrato con lui per "la sua grande vittoria" nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in. .Boric promette una rottura con le politiche dei predecessori Latorna clamorosamente al potere in. Dopo il conservatore Sebastian Pinera, il giovane deputato (appena 35 anni) della ...(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 19 DIC - Il candidato di destra José Antonio Kast ha riconosciuto la vittoria del suo rivale di sinistra Gabriel Boric e si è rallegrato con lui per "la sua grande ...Il Cile volta pagina ed elegge un candidato di sinistra, ecologista, ex leader del movimento dei Pinguini, gli studenti cileni che nel 2014 avevano ...