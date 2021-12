Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Namur 2021: programma, orari, tv, streaming (Di domenica 19 dicembre 2021) Quest’oggi 19 dicembre a Namur, in Belgio, si svolgerà la Coppa del Mondo di Ciclocross 2021-2022. Ci saranno dunque le gare di Under 19 uomini e donne, U23 uomini, donne élite e infine uomini élite. I primi a gareggiare saranno gli Under 19 uomini, alle ore 9:30; alle 10:30 toccherà alle donne Under 19. A seguire, alle 12:00, gareggeranno gli uomini U23; alle 13:40 toccherà alle donne élite e, per finire, gli uomini élite alle 15:05. Tanta attesa, inevitabilmente, per le sfide élite; per quanto riguarda la sfida femminile, occhi puntati sull’olandese Lucinda Brand. Continuerà anche oggi la sfida con le connazionali Denise Betsema e Puck Pieterse. Riguardo alla sfida maschile, invece, si prevede una lotta accesissima tra i tre belgi Eli Iserbyt, Toon Aerts e Michael ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Quest’19 dicembre a, in Belgio, si svolgerà ladeldi-2022. Ci saranno dunque le gare di Under 19 uomini e donne, U23 uomini, donne élite e infine uomini élite. I primi a gareggiare saranno gli Under 19 uomini, alle ore 9:30; alle 10:30 toccherà alle donne Under 19. A seguire, alle 12:00, gareggeranno gli uomini U23; alle 13:40 toccherà alle donne élite e, per finire, gli uomini élite alle 15:05. Tanta attesa, inevitabilmente, per le sfide élite; per quanto riguarda la sfida femminile, occhi puntati sull’olandese Lucinda Brand. Continuerà anchela sfida con le connazionali Denise Betsema e Puck Pieterse. Riguardo alla sfida maschile, invece, si prevede una lotta accesissima tra i tre belgi Eli Iserbyt, Toon Aerts e Michael ...

Carlopodaliri : RT @Laemmedimarco: La cosa più bella che vedrete oggi: la spirale di Rucphen. Direttamente dalla decima prova di Coppa del Mondo di cicloc… - SpazioCiclismo : Eli Iserbyt è amareggiato per il secondo posto conquistato oggi in #CXWorldCup: 'È un gran peccato: mi sentivo molt… - Laemmedimarco : La cosa più bella che vedrete oggi: la spirale di Rucphen. Direttamente dalla decima prova di Coppa del Mondo di c… - zazoomblog : Ciclocross oggi Coppa del Mondo Rucphen 2021: programma orari tv streaming - #Ciclocross #Coppa #Mondo #Rucphen - davideormellese : RT @Eurosport_IT: Mentre aspettiamo un campione italiano del cross, per Wout van Aert siamo così ?????? ? -