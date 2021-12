Ciclocross, Coppa del Mondo Namur 2021: David Haverdings vince la gara U19, Smtih 13°, Paletti 16° (Di domenica 19 dicembre 2021) Per la seconda volta in stagione, dopo la gara di Tabor (in Repubblica Ceca) del 14 novembre scorso, si è svolta questa mattina a Namur, in Belgio, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross Under 19. Al termine di una gara condotta, dalla seconda metà in poi, in solitaria, si aggiudica la vittoria l’olandese David Haverdings. Il classe 2004 bissa il successo di Tabor chiudendo la gara in 38:48; alle sue spalle, il belga Kenay De Moyer, con un ritardo di 1?06, e a completare il podio il francese Corentin Lequet (+1?08). Difatti, a tenere banco nell’ultima parte di gara, per le posizioni più importanti, è stata proprio la lotta per il secondo posto tra i due, in cui il belga ha avuto la meglio. Ma non solo: ci ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Per la seconda volta in stagione, dopo ladi Tabor (in Repubblica Ceca) del 14 novembre scorso, si è svolta questa mattina a, in Belgio, la seconda tappa dideldiUnder 19. Al termine di unacondotta, dalla seconda metà in poi, in solitaria, si aggiudica la vittoria l’olandese. Il classe 2004 bissa il successo di Tabor chiudendo lain 38:48; alle sue spalle, il belga Kenay De Moyer, con un ritardo di 1?06, e a completare il podio il francese Corentin Lequet (+1?08). Difatti, a tenere banco nell’ultima parte di, per le posizioni più importanti, è stata proprio la lotta per il secondo posto tra i due, in cui il belga ha avuto la meglio. Ma non solo: ci ...

