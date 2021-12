Ciclocross | Coppa del Mondo | Lucinda Brand vince ancora a Namur Betsema e Pieterse completano la tripletta orange

(Di domenica 19 dicembre 2021) Seconda gara in due giorni per ladeldi, il tradizionale appuntamento diin Belgio non riserva alcuna sorpresa nella gara femminile., reduce da tre dominanti vittorie negli ultimi tre anni nel capoluogo della Vallonia, ripete lo stesso copione anche quest’anno, trovando un successo mai veramente messo in discussione dalle sue avversarie. La progressione decisiva parte già nel primissimo giro, quando la campionessa d’Europa e delsi porta in testa, prendendo qualche secondo di vantaggio su tutte le altre, per non guardarsi più indietro, gestendo alla perfezione i settori più duri, ripartendo senza problemi dopo una piccola caduta e mantenendo un distacco rassicurante fino alla fine. Quarto successo stagionale in ...

ORDINE D'ARRIVO 1 Zoe Backstedt (GBR) 37'02' 2 Leonie Bentveld (NED) a +1'11' 3 Valentina Corvi (ITA) a +1'27' 4 Monique Halter (SUI) a +1'33' 5 Lauren Molengraaf (NED) a +1'36' 6 Elisca Hanakova (CZE)...