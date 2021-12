Ciclocross, Coppa del Mondo 2021-2022: Zoe Backstedt trionfa nella categoria Junior, Valentina Corvi sul podio (Di domenica 19 dicembre 2021) Si conclude con il trionfo Zoe Backstedt nella categoria Junior femminile la seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross. Sul tracciato belga di Namur la britannica semina le rivali fin dal primo giro di gara rafforzando la leadership in classifica generale. Alle sue spalle l’olandese Leonie Bentveld, che precede una splendida Valentina Corvi. Backstedt se ne va fin dai primi metri lasciando Corvi a tirare il gruppo delle inseguitrici. L’azzurra conduce una gara solida assieme a Bentveld, che allunga nel finale assicurandosi la piazza d’onore, mentre l’altra olandese Lauren Molengraaf crolla nel tratto conclusivo abbandonando le speranze di podio. In casa Italia bene anche Federica ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Si conclude con il trionfo Zoefemminile la seconda tappa dideldi. Sul tracciato belga di Namur la britannica semina le rivali fin dal primo giro di gara rafforzando la leadership in classifica generale. Alle sue spalle l’olandese Leonie Bentveld, che precede una splendidase ne va fin dai primi metri lasciandoa tirare il gruppo delle inseguitrici. L’azzurra conduce una gara solida assieme a Bentveld, che allunga nel finale assicurandosi la piazza d’onore, mentre l’altra olandese Lauren Molengraaf crolla nel tratto conclusivo abbandonando le speranze di. In casa Italia bene anche Federica ...

