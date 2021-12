Ciclocross, Coppa del Mondo 2021/2022: tutto facile per Pim Ronhaar tra gli Under 23, italiani nelle retrovie (Di domenica 19 dicembre 2021) In archivio la seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross per la categoria Under 23 maschile. Sul tracciato belga di Namur alza le braccia al cielo l’olandese Pim Ronhaar che vince davanti a Niels Vandeputte e Mees Hendrikx. Indietro gli azzurri: rispettivamente quindicesimo e sedicesimo Filippo Fontana (+3’15”) e Davide Toneatti (3’25”), trentaduesimo Lorenzo Masciarelli a +5’50”. Gara senza storia fin dal colpo di pistola. Pim Ronhaar saluta i rivali involandosi verso il successo con un’azione solitaria, mentre il gruppetto inseguitore formato dai padroni di casa Emiel Verstrynge e Niels Vandeputte oltre al leader della generale Mees Hendrikx si gioca il podio. Vandeputte piazza l’allungo nel finale e Hendrikx conserva la posizione ai danni di Verstrynge, in affanno negli ultimi ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) In archivio la seconda tappa dideldiper la categoria23 maschile. Sul tracciato belga di Namur alza le braccia al cielo l’olandese Pimche vince davanti a Niels Vandeputte e Mees Hendrikx. Indietro gli azzurri: rispettivamente quindicesimo e sedicesimo Filippo Fontana (+3’15”) e Davide Toneatti (3’25”), trentaduesimo Lorenzo Masciarelli a +5’50”. Gara senza storia fin dal colpo di pistola. Pimsaluta i rivali involandosi verso il successo con un’azione solitaria, mentre il gruppetto inseguitore formato dai padroni di casa Emiel Verstrynge e Niels Vandeputte oltre al leader della generale Mees Hendrikx si gioca il podio. Vandeputte piazza l’allungo nel finale e Hendrikx conserva la posizione ai danni di Verstrynge, in affanno negli ultimi ...

Advertising

Federciclismo : Medaglia di ?? per la junior Valentina Corvi nella tappa di Namur della Coppa del Mondo Ciclocross ??????… - zazoomblog : Ciclocross Coppa del Mondo 2021-2022: Zoe Backstedt trionfa nella categoria Junior Valentina Corvi sul podio -… - bikechannel_ : ?? Rucphen, Coppa del mondo di ciclocross. ?? Gli HL della prova maschile di ieri. Credits @UCIcyclocrossWC… - bikechannel_ : Il Ciclocross non concede pause ?? Neanche un giorno di riposo per la Coppa del Mondo, si riparte oggi da Namur ????… - infoitsport : Ciclocross: la Coppa del Mondo vola a Rucphen in Olanda. Slitta il rientro di Van der Poel. Torna il duello Lucinda… -