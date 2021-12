Ciclismo | premiata la foto dell’anno | Eenkhoorn che regala la borraccia a un ragazzino

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il mondo delle due ruote a pedali premia la. Il riconoscimento, all’interno del contest “Best of Cycling”, arrivato alla sua quinta edizione, con l’organizzazione affidata allo storicoreporter Roberto Bettin, e con una giuria presieduta dal ct della nazionale italiana Daniele Bennati, è andato algrafo britannico Alex Whitehead, dell’agenzia SwPix. Ma qual è stata laa vincere? Quella nella quale viene immortalato Pascalchelaa un: “Eravamo nel finale e quelstava pedalando sul marciapiede – ha fatto sapere in merito proprio il corridore della Jumbo -. Stavo bevendo dalla miamentre gli siamo passati accanto. L’ho ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo premiata

OA Sport

... alla Lazio battuta in rimonta dalladitta Berardi - Raspadori. Lo spettacolo dovrebbe ... Pioli ha usato il termine dal' riprendiamo a pedalare forte ' quindi l'importanza di fare una ...Ha vinto la Parigi - Roubaix , la classica più dura e mitica del. Mancava all'Italia da ...con lo "Sportweek. GIANMARCO TAMBERI - Sua " L'emozione dell'anno ". Una emozione ...Il mondo delle due ruote a pedali premia la foto dell'anno. Il riconoscimento, all'interno del contest "Best of Cycling", arrivato alla sua quinta edizione, con l'organizzazione affidata allo storico ...Il sinistro è avvenuto mentre l'autovettura era intenta a compiere inversione di marcia. I sanitari hanno trasferito il ciclista in ospedale per accertamenti ...