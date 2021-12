“Ci sono state tensioni…”: PSG, stavolta arriva l’ammissione in diretta (Di lunedì 20 dicembre 2021) In casa Paris Saint Germain ci sono state diverse situazioni spinose in questi mesi. E’ arrivata anche l’ammissione di Leonardo. Una serata gradevole, quella del Paris Saint Germain che in Coupe de France ha affrontato e battuto il Feignies. Una vittoria rotonda, per 3-0, che ha spalancato le porte ai parigini per il passaggio del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021) In casa Paris Saint Germain cidiverse situazioni spinose in questi mesi. E’ta anchedi Leonardo. Una serata gradevole, quella del Paris Saint Germain che in Coupe de France ha affrontato e battuto il Feignies. Una vittoria rotonda, per 3-0, che ha spalancato le porte ai parigini per il passaggio del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

marattin : In questo articolo tre esperti di scienza delle finanze mostrano che le riforme Irpef degli ultimi 10 anni - inclus… - Ruffino_Lorenzo : Il 77.8% della popolazione totale è stato completamente vaccinato e il 3% è in attesa di seconda dose. Ha ricevuto… - borghi_claudio : Bisognerà fare qualcosa per il povero Crisanti... pare che improvvisamente stia cominciando a dire alcune cose sens… - _baekhyunvelvet : RT @DrogaNostra: 'le urla sono state inventate nel 300.000 a.C.' Le persone nel 300.001 a.C.: - LuciTheWeirdCat : RT @DrogaNostra: 'le urla sono state inventate nel 300.000 a.C.' Le persone nel 300.001 a.C.: -