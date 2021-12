“Ci ha immobilizzati e…” | rapina Ounas | il racconto da brividi

(Di domenica 19 dicembre 2021)è stato recentemente vittima di una. L’attaccante del Napoli ha ricostruito l’accaduto, ma che già pensa a tornare in campo. Adamè stato recentemente vittima di unain casa. Alcuni malviventi si sono introdotti nella sua villa a Posillipo e hannoto il calciatore sequestrandolo per alcuni minuti. Tanta paura per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Ounas e il racconto della rapina: “Ho avuto paura, ci ha immobilizzati nel garage…” -

Ultime Notizie dalla rete : immobilizzati rapina

...Il Mattino in edicola oggi è possibile leggere dellache Adam Ounas ha subìto nella giornata di ieri . A seguire quanto riportato dal quotidiano: ' Ho avuto paura e l'uomo ci ha...... durante i quali l'imprenditore della Riviera e la moglie sono rimastidi fronte ai ...ha acquisito anche le immagini del circuito di sorveglianza esterno dei giorni precedenti alla...Ha avuto paura, Adam Ounas, quando nella giornata di ieri, di rientro dalla rifinitura di Castel Volturno, si è trovato dei ladri sotto al palazzo in cui vive, in quel di Posillipo, e ...Sulle pagine de Il Mattino in edicola oggi è possibile leggere della rapina che Adam Ounas ha subìto nella giornata di ieri. A seguire quanto riportato dal quotidiano: “Ho avuto paura e l’uomo ci ha i ...