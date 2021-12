Chris Horner svela: “Avvocato Mercedes intimidiva i Commissari” (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto inutile. Strette di mano, complimenti reciproci e abbraccio tra i due piloti che hanno combattuto per la corona iridata della Formula Uno non è servito a placare le polemiche ed i veleni sul finale di Abu Dhabi. Chris Horner, team principal della Red Bull, ha posto sul tavolo “da guerra” una situazione che potrebbe generare altre discussioni. Secondo il dirigente sportivo, infatti, l’Avvocato della Mercedes avrebbe intimidito, con la sua figura professionale, i Commissari di Gara. Le parole di Chris Horner Ecco cosa ha detto il team principal della Red Bull sulle presunte pressioni attuate dall’Avvocato della Mercedes sui Commissari di Gara che sarebbero stati intimiditi dalla presenza di un uomo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto inutile. Strette di mano, complimenti reciproci e abbraccio tra i due piloti che hanno combattuto per la corona iridata della Formula Uno non è servito a placare le polemiche ed i veleni sul finale di Abu Dhabi., team principal della Red Bull, ha posto sul tavolo “da guerra” una situazione che potrebbe generare altre discussioni. Secondo il dirigente sportivo, infatti, l’dellaavrebbe intimidito, con la sua figura professionale, idi Gara. Le parole diEcco cosa ha detto il team principal della Red Bull sulle presunte pressioni attuate dall’dellasuidi Gara che sarebbero stati intimiditi dalla presenza di un uomo di ...

