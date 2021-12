Chiusura anticipata, gli studenti delle superiori in disaccordo con Mastella: la nota (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota congiunta dei rappresentanti di istituto e di consulta delle scuole di Benevento in merito all’ordinanza del sindaco Mastella e la relativa Chiusura anticipata delle scuole: “Al sindaco di Benevento Clemente Mastella, si esprime il malcontento e il disaccordo degli studenti degli istituti superiori di secondo grado della città in merito all’ordinanza che prevede la Chiusura delle scuole nei giorni 20, 21 e 22 dicembre. In mancanza di sufficienti dati relativi alla trasmissione del virus all’interno delle scuole superiori di secondo grado, e in mancanza di ulteriori e paralleli interventi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo lacongiunta dei rappresentanti di istituto e di consultascuole di Benevento in merito all’ordinanza del sindacoe la relativascuole: “Al sindaco di Benevento Clemente, si esprime il malcontento e ildeglidegli istitutidi secondo grado della città in merito all’ordinanza che prevede lascuole nei giorni 20, 21 e 22 dicembre. In mancanza di sufficienti dati relativi alla trasmissione del virus all’internoscuoledi secondo grado, e in mancanza di ulteriori e paralleli interventi ...

