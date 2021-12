Chiara Ferragni lancia una frecciatina a Selvaggia Lucarelli che le risponde e la umilia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sui social, in questi giorni c’è stato un botta e risposta tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli ma, a cominciare è stata la moglie di Fedez. Chiaramente la Lucarelli ci ha messo un attimo a risponderle e l’ha massacrata. Dopo l’intervento della Lucarelli, la Ferragni è rimasta in silenzio. Vediamo cosa è accaduto. Chiara Ferragni lancia una frecciata a Selvaggia Lucarelli Chiara Ferragni ha fatto un TikTok che ha pubblicato. Nel TikToc la moglie di Fedez dice: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“. La Ferragni non ha nominato la ... Leggi su baritalianews (Di domenica 19 dicembre 2021) Sui social, in questi giorni c’è stato un botta e risposta trama, a cominciare è stata la moglie di Fedez.mente laci ha messo un attimo arle e l’ha massacrata. Dopo l’intervento della, laè rimasta in silenzio. Vediamo cosa è accaduto.una frecciata aha fatto un TikTok che ha pubblicato. Nel TikToc la moglie di Fedez dice: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“. Lanon ha nominato la ...

Advertising

fanpage : Scossa di #Terremoto a Bergamo, avvertita anche a Milano: anche Chiara Ferragni e Fedez scendono in strada - Agenzia_Ansa : Anche Fedez esce in strada per il sisma con Chiara Ferragni che dice 'paura raga'. Il rapper posta una storia su In… - stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - BaritaliaNews : Chiara Ferragni lancia una frecciatina a Selvaggia Lucarelli che le risponde e la umilia - infoitinterno : Chiara Ferragni e Fedez rendono social anche la scossa di terremoto: 'Che paura, raga!' (video) -