Chi sono i tre lavoratori morti nella tragedia della gru di Torino (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri il crollo della gru in via Genova a Torino che ha portato alla morte di tre operai, due morti sul colpo e uno, in seguito, in ospedale. Intanto gli inquirenti indagano per far luce sulle cause del crollo. sono tre le vittime del crollo delle gru avvenuto ieri a Torino. Roberto Peretto, 52 anni, titolare della ditta Gru Edil di Cassano d’Adda e Marco Pozzetti, 54 anni, alla guida della 2M di Carugate, entrambi della provincia milanese, sono stati travolti dalla gru mentre lavoravano sulla piattaforma della macchina e sono morti sul colpo. Mentre Filippo Falotico, 20 anni, torinese, è deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale. Poche ore prima della ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri il crollogru in via Genova ache ha portato alla morte di tre operai, duesul colpo e uno, in seguito, in ospedale. Intanto gli inquirenti indagano per far luce sulle cause del crollo.tre le vittime del crollo delle gru avvenuto ieri a. Roberto Peretto, 52 anni, titolareditta Gru Edil di Cassano d’Adda e Marco Pozzetti, 54 anni, alla guida2M di Carugate, entrambiprovincia milanese,stati travolti dalla gru mentre lavoravano sulla piattaformamacchina esul colpo. Mentre Filippo Falotico, 20 anni, torinese, è deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale. Poche ore prima...

Advertising

lauraboldrini : Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazz… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - borghi_claudio : Mi sono letto nella rassegna stampa con un certo piacere l'articolo di @Tommasinoc Traspare frustrazione, brama...… - VaeVictis : RT @faustodemetrio: A parole sono capaci tutti, ma solo nei fatti si dimostra oggi chi, 80 anni fa, sarebbe stato contro il fascismo. - JF_L4C0MB3 : RT @zanzibardy: A Natale non si fanno cattivi pensieri,ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno Ma quelli che in questo giorno hanno… -