Chi ha sparato a Gennaro e Ciro ? La spiegazione finale di Gomorra (Di domenica 19 dicembre 2021) Chi ha sparato a Gennaro e Ciro ? Se Gomorra resterà negli annali un ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 19 dicembre 2021) Chi ha? Seresterà negli annali un ...

Advertising

giorgiodaros : @65_virna Possono suonare da me. Ho acquistato la seconda arma ( potente poi) e chi invade la mia proprietà sarà 's… - zazoomblog : Chi ha sparato a Gennaro e Ciro ? La spiegazione finale di Gomorra - #sparato #Gennaro #spiegazione #finale… - MitticaAndrea : @DucaAndrea85 Sarà anche una presa per il culo per chi si è sparato 3 dosi, ma il virus circola per tutti. - PIERVEGAS66 : Chi ha sparato a Ciro? - fadebellis : @TheMarvel91 Chi te l’ha detto ha sparato una cazzata -