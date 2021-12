Chi è Nicolas Lefebvre, il giovane e ex compagno di Monica Bellucci: “Ci ha unito l’arte” (Di domenica 19 dicembre 2021) Monica Bellucci, dopo la separazione dal suo ex marito Vincent Cassel, ha avuto una relazione con Nicolas Lefebvre, un artista e scenografo molto più giovane di lei. La loro storia non è durata a lungo, Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre ha circa venti anni, ma questa differenza di età non ha mai turbato la coppia. L’uomo ha una figlia di sette anni nata da una precedente relazione. La coppia formata da Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre pare si sia conosciuta proprio grazie alla comune passione che entrambi hanno per l’arte. Ad ogni modo dopo circa due anni la loro storia è finita. I primi scatti con cui è stata documentata la liaison sono stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021), dopo la separazione dal suo ex marito Vincent Cassel, ha avuto una relazione con, un artista e scenografo molto piùdi lei. La loro storia non è durata a lungo,ha circa venti anni, ma questa differenza di età non ha mai turbato la coppia. L’uomo ha una figlia di sette anni nata da una precedente relazione. La coppia formata dapare si sia conosciuta proprio grazie alla comune passione che entrambi hanno per. Ad ogni modo dopo circa due anni la loro storia è finita. I primi scatti con cui è stata documentata la liaison sono stati ...

Advertising

sofixxxw_ : RT @socasvallycruel: stavo per scrivere guardate che carina elisa che mette la manina sul pancino di nicolas poi la tl mi ha fatto rendere… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: Mi sa che Manuel ha ragione… un po’ di emozione la dai ???? Con #UnProfessore è come “innamorarsi” ?? chi ci sarà per… - socasvallycruel : stavo per scrivere guardate che carina elisa che mette la manina sul pancino di nicolas poi la tl mi ha fatto rende… - c_h_i_a_0 : RT @andatadaDiono_: Per chi ha visto un professore e si è innamorato di Nicolas, iniziate Mare Fuori perché è una serie pazzesca, dove ce a… - hugscarmen : RT @andatadaDiono_: Per chi ha visto un professore e si è innamorato di Nicolas, iniziate Mare Fuori perché è una serie pazzesca, dove ce a… -