Chelsea, Tuchel rivela: «Abbiamo chiesto di non giocare, ce l'hanno negato» (Di domenica 19 dicembre 2021) Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato dopo il pareggio contro il Wolverhampton: le sue dichiarazioni Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato dopo il pareggio contro il Wolverhampton: le sue parole. POST PARTITA – «E' difficile capire le scelte della Federazione, Abbiamo chiesto di non giocare la gara vista la situazione ma ci è stato negato. Abbiamo viaggiato in bus per 3 ore, fatto riunioni e pasti tutti insieme, molto rischioso. Siamo scesi in campo con giocatori appena rientrati da positività o infortuni, corriamo continuamente rischi. Sono preoccupato dal punto di vista medico, Abbiamo avuto positività per quattro giorni consecutivi, come possiamo contrastarlo se ci fanno stare sempre insieme così a ...

