Che tempo che fa streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi | 19 dicembre

CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Come lo scorso anno il programma è suddiviso in tre parti. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all'attualità e all'informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.

