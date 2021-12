Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 19 dicembre 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 19 dicembre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Javier Bardem ospiti, il Premio Oscar Javier Bardem, in occasione dell’uscita nelle sale de “Il capo perfetto”, la nuova pellicola di Fernando León de Aranoa, candidata all’Oscar per la Spagna come il Miglior film straniero; e il Ministro della Salute Roberto Speranza. E ancora: Roberto Bolle, su Rai1 il primo dell’anno con la quinta edizione di “Danza con me”; il ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 19su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Javier Bardem, il Premio Oscar Javier Bardem, in occasione dell’uscita nelle sale de “Il capo perfetto”, la nuova pellicola di Fernando León de Aranoa, candidata all’Oscar per la Spagna come il Miglior film straniero; e il Ministro della Salute Roberto Speranza. E ancora: Roberto Bolle, su Rai1 il primo dell’anno con la quinta edizione di “Danza con me”; il ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : 'Salvare le feste'. Qualsiasi cosa che si decida ora non farà in tempo ad avere effetto per le feste. - EzioGreggio : La staffilata di Cuadrado ci ha risolto un secondo tempo che finalmente abbiamo giocato un po’ di più a centrocampo… - welikeduel : 'È un momento epocale. Non è possibile immaginare cosa accadrà domani. Approfittate del presente, passate del tempo… - sonoogio : RT @sonoangii: vi do la buonanotte dicendo che sono tanto contenta per chi ieri era lì e soprattutto per le mie girls sapendo tutto ciò che… - hashtagfilosofi : RT @diconodioggi: “Che senso ha dire ‘Oggi è il 19 dicembre 1991’ quando si è immersi in una profonda amnesia? Quando si è perso il senso d… -