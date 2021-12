Che tempo che fa anticipazioni: tutti gli ospiti di Fabio Fazio questa sera domenica 19 dicembre su Rai3 (Di domenica 19 dicembre 2021) Si terrà oggi domenica 19 dicembre 2021 una nuova puntata della trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai3. Il nuovo appuntamento con la storica Che tempo che fa per il pubblico sarà l’occasione di fare nuovamente il pieno con i tanti ospiti che giungeranno in studio per farsi intervistare dal conduttore. La punta di diamante di oggi sarà indubbiamente la presenza del premio Oscar spagnolo Javier Bardem, apprezzato attore che si racconterà come mai prima e che presenterà la sua ultima fatica al cinema dal titolo Il capo perfetto. Al fianco del conduttore nell’ultimo appuntamento del 2021 tornerà ad essere presente la folta squadra del programma capitanata Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Si terrà oggi192021 una nuova puntata della trasmissione condotta dasu. Il nuovo appuntamento con la storica Cheche fa per il pubblico sarà l’occasione di fare nuovamente il pieno con i tantiche giungeranno in studio per farsi intervistare dal conduttore. La punta di diamante di oggi sarà indubbiamente la presenza del premio Oscar spagnolo Javier Bardem, apprezzato attore che si racconterà come mai prima e che presenterà la sua ultima fatica al cinema dal titolo Il capo perfetto. Al fianco del conduttore nell’ultimo appuntamento del 2021 tornerà ad essere presente la folta squadra del programma capitanata Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta ...

