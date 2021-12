Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 dicembre 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 dicembre 2021 Questa sera, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 19 dicembre, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Nella puntata di oggi di Che ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) Cheche fa:di, 19Questa sera, domenica 19, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 19, di Cheche fa.Nelladidi Che ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : 'Salvare le feste'. Qualsiasi cosa che si decida ora non farà in tempo ad avere effetto per le feste. - EzioGreggio : La staffilata di Cuadrado ci ha risolto un secondo tempo che finalmente abbiamo giocato un po’ di più a centrocampo… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - softvcorw : passo più tempo su tiktok a guardare edit ( soprattutto dei soukoku ) che in qualsiasi altro social esistente ???? - gennycolor : @AngeloSab82 Concordo, anche per me zero sprechi. Natale è il tempo di gioire della nascita di Gesù e mettere in pr… -