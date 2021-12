Catanzaro-Vibonese, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 19 dicembre 2021) La diciannovesima giornata di Serie C regala uno dei più classici testacoda. Catanzaro-Vibonese vede affrontarsi due squadre divise da ben 18 punti e con obiettivi differenti. Il Catanzaro è a soltanto un punto dal duo che rincorre il Bari e potrebbe sfruttare le partite del weekend per guadagnare una posizione o tentare di mangiare qualche punto alle squadre che la precedono. La Vibonese, invece, divide l’ultimo posto con il Messina e sembra sempre sul punto di poter svoltare, ma manca sempre quel qualcosa che la relega alle posizioni basse della classifica. Sarà un “Nicola Ceravolo” pronto a sostenere il Catanzaro per poter sperare nella Serie B, con la partita in programma alle 14.30. Il momento delle due squadre Ottima risalita del Catanzaro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) La diciannovesima giornata diC regala uno dei più classici testacoda.vede affrontarsi due squadre divise da ben 18 punti e con obiettivi differenti. Ilè a soltanto un punto dal duo che rincorre il Bari e potrebbe sfruttare le partite del weekend per guadagnare una posizione o tentare di mangiare qualche punto alle squadre che la precedono. La, invece, divide l’ultimo posto con il Messina e sembra sempre sul punto di poter svoltare, ma manca sempre quel qualcosa che la relega alle posizioni basse della classifica. Sarà un “Nicola Ceravolo” pronto a sostenere ilper poter sperare nellaB, con la partita in programma alle 14.30. Il momento delle due squadre Ottima risalita del...

Advertising

Czinforma : - GazzettinoL : Serie C Gir C Avellino-Foggia Catanzaro-Vibonese F.Andria-Monopoli Francavilla-JuveStabia Latina-MonterosiTuscia… - Czinforma : - Czinforma : - Mediagol : Vibonese, D’Agostino: “Derby importante per tutti, Catanzaro gruppo di qualità” -