Caso Peng Shuai | in Cina vengono diffuse nuove immagini della tennista

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il giornalista cinese del Global Times, Qingqing Chen, attraverso Twitter, ha pubblicato un video di pochi secondi, mentre parla con l’ex stella Nba Yao Ming. Incircola anche una foto che ritrae la cinese con altri due sportivi, il tutto durante un evento legato allo sci di fondo a Shanghai che si è svolto ieri. Le sorti disono diventate un vero e propriointernazionale dopo chesi erano perse le tracce per settimane a seguitodenuncia delle violenze sessuali subite dall’ex vicepremier cinese. Attualmente non sono ancora chiare le sorti. SportFace.

I media statali cinesi hanno diffuso nuove immagini dell'ex numero uno di ...Settimane fa si vantò di sapere che la tennistaShuai, scomparsa dopo avere accusato di ... Non ala notizia del ritiro di Hu Xijing è stata preceduta dall'anonima accusa di aver lasciato ...Il giornalista cinese del Global Times, Qingqing Chen, attraverso Twitter, ha pubblicato un video di pochi secondi della tennista Peng Shuai, mentre parla con l’ex stella Nba Yao Ming. In Cina circola ...Nonostante le rassicurazioni arrivate nelle scorse settimane, il caso Peng Shuai continua a scuotere e non poco tutto il mondo del tennis. I tennisti e le tenniste di tutto il mondo vorrebbero che si ...