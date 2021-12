Caro Pioli, si può discutere del gol annullato. Ma il Milan è stato modesto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano Pioli è persona seria. Uno che non va mai sopra le righe. Raramente ci troviamo in disaccordo con le sue analisi. Questa sera è stato come al solito civilissimo a proposito del gol annullato a Kessié all’89esimo di Milan-Napoli, gol che avrebbe consentito al Milan di pareggiare. Quel che però non ci ha convinto è stata la difesa della prestazione dei rossoneri. L’ha definita una delle migliori del campionato dal punto di vista dell’intensità e dell’energia. Non osiamo immaginare le altre. Dal punto di vista fisico e delle volontà la squadra è piaciuta in tutto e per tutto. Abbiamo giocato una partita vera, seria ed energica. Ci è mancata la giocata individuale. Poi ha proseguito: “Ci è mancato l’ultimo passaggio e abbiamo rimpianti per il gol preso e i palloni persi” In tutta onestà, il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefanoè persona seria. Uno che non va mai sopra le righe. Raramente ci troviamo in disaccordo con le sue analisi. Questa sera ècome al solito civilissimo a proposito del gola Kessié all’89esimo di-Napoli, gol che avrebbe consentito aldi pareggiare. Quel che però non ci ha convinto è stata la difesa della prestazione dei rossoneri. L’ha definita una delle migliori del campionato dal punto di vista dell’intensità e dell’energia. Non osiamo immaginare le altre. Dal punto di vista fisico e delle volontà la squadra è piaciuta in tutto e per tutto. Abbiamo giocato una partita vera, seria ed energica. Ci è mancata la giocata individuale. Poi ha proseguito: “Ci è mancato l’ultimo passaggio e abbiamo rimpianti per il gol preso e i palloni persi” In tutta onestà, il Napoli ...

