Carcere di Avellino, maxi rissa tra detenuti nella sala colloqui (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Giornata di ordinaria follia alla Casa Circondariale di Avellino. Un detenuto ha iniziato a litigare con la fidanzata ed è passato alle vie di fatto, aggredendola con violenza e colpendola con diversi colpi al volto. Altri due detenuti, in colloquio con i propri familiari e non condividendo l’agire del violento ristretto contro la ragazza, a loro volta lo hanno aggredito inaudita violenza. Ma nella sala colloqui era presente anche il padre del detenuto violento che, corso in suo aiuto e con altrettanta violenza, ha trasformato la lite in una vera e propria rissa”. Lo denuncia Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sappe. “Al suono dell’allarme è accorso sul posto altro personale di Polizia ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Giornata di ordinaria follia alla Casa Circondariale di. Un detenuto ha iniziato a litigare con la fidanzata ed è passato alle vie di fatto, aggredendola con violenza e colpendola con diversi colpi al volto. Altri due, ino con i propri familiari e non condividendo l’agire del violento ristretto contro la ragazza, a loro volta lo hanno aggredito inaudita violenza. Maera presente anche il padre del detenuto violento che, corso in suo aiuto e con altrettanta violenza, ha trasformato la lite in una vera e propria”. Lo denuncia Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sappe. “Al suono dell’allarme è accorso sul posto altro personale di Polizia ...

