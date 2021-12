Capelli bianchi e grigi: sua Maestà Meryl Streep li porta alla perfezione (Di domenica 19 dicembre 2021) I Capelli bianchi e grigi di Meryl Streep ci trasportano in una dimensione che non conosce riferimenti temporali. Perché sua Maestà Meryl Streep, sa tante cose. E prima fra tutte, come portare, con tutta la sua grandissima classe, i suoi Capelli bianchi e grigi. Sia quando si trova sul red carpet sia quando recita nei suoi film. La sua chioma naturale da tempi insospettabili, si mostra in diverse circostanze sempre con la piega più giusta. E il make up (anche colorato) abbinato. Un po’ come FRANÇOISE HARDY, che ha scelto di non ostacolare il suo incanutimento. E mostrarsi sempre con il taglio più giusto (nel suo caso, un taglio molto corto e morbido). L’ultimo raccolto ... Leggi su amica (Di domenica 19 dicembre 2021) Idici trasno in una dimensione che non conosce riferimenti temporali. Perché sua, sa tante cose. E prima fra tutte, comere, con tutta la sua grandissima classe, i suoi. Sia quando si trova sul red carpet sia quando recita nei suoi film. La sua chioma naturale da tempi insospettabili, si mostra in diverse circostanze sempre con la piega più giusta. E il make up (anche colorato) abbinato. Un po’ come FRANÇOISE HARDY, che ha scelto di non ostacolare il suo incanutimento. E mostrarsi sempre con il taglio più giusto (nel suo caso, un taglio molto corto e morbido). L’ultimo raccolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Capelli bianchi 'And just like that': la realtà oltre il glam Tre donne che, al di là del glamour e delle location più o meno patinate, devono affrontare i problemi quotidiani, il tempo che passa, i capelli bianchi e la volontà di restare se stessi, il lavoro ...

Bellucci e Zoe Massenti complici in 'La befana vien di notte II' ... influencer di 19 anni con 3 milioni di follower su Tik Tok, mentre la strega buona è interpretata da Monica Bellucci, con tanto di scopa e capelli bianchi. Scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, ...

