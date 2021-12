Campania, nuova ordinanza di De Luca: vietate le feste! (Di domenica 19 dicembre 2021) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha diramato una nuova ordinanza per vietare le feste in prossimità del periodo natalizio. La nuova ordinanza della Regione Campania per il periodo delle festività (via social)Lo aveva ribadito più volte nel corso della diretta Facebook del venerdì il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. “Non è un grandissimo sacrificio, l’alternativa alla responsabilità e al contenimento del Covid è la chiusura di tutto. Lo dico con grande semplicità, ma con grande chiarezza. Se perdiamo la testa nella settimana dalla vigilia di Natale a Capodanno perdiamo quello che abbiamo fatto fino ad ora. Ci ritroveremo a metà gennaio a dover richiudere le attività che comportano assembramenti: diventerà ... Leggi su vesuvius (Di domenica 19 dicembre 2021) Vincenzo De, presidente della Regione, ha diramato unaper vietare le feste in prossimità del periodo natalizio. Ladella Regioneper il periodo delle festività (via social)Lo aveva ribadito più volte nel corso della diretta Facebook del venerdì il presidente della, Vincenzo De. “Non è un grandissimo sacrificio, l’alternativa alla responsabilità e al contenimento del Covid è la chiusura di tutto. Lo dico con grande semplicità, ma con grande chiarezza. Se perdiamo la testa nella settimana dalla vigilia di Natale a Capodanno perdiamo quello che abbiamo fatto fino ad ora. Ci ritroveremo a metà gennaio a dover richiudere le attività che comportano assembramenti: diventerà ...

