Calcio | Zanetti ' Orgoglioso della prestazione della squadra'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il tecnico dei lagunari "Henry? Ha delle qualità, ci darà una grossa mano" GENOVA - "Sono, abbiamo rimesso in piedi una partita contro unaforte e in un campo difficile". Così Paolo ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Orgoglioso dei miei giocatori' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Orgoglioso dei miei giocatori' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Orgoglioso dei miei giocatori' - napolimagazine : VENEZIA - Zanetti: 'Orgoglioso dei miei giocatori' - apetrazzuolo : VENEZIA - Zanetti: 'Orgoglioso dei miei giocatori' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zanetti

All.:Arbitro : Abisso Reti : 1' pt Gabbiadini, 42' st Henry Ammoniti : Audero, Silva, Forte Recupero : 0 e 5'Sulla prossima sfida contro la Lazio: "E' l'ennesima partita difficile di questo mese di dicembre - ha ammesso- andremo a caccia di punti contro una squadra forte e nel nostro campo ci ...Tommaso AUGELLO 6,5 - Bravissimo nell'aprire l'azione del gol decisivo di Gabbiadini. Perde spinta con il passare dei minuti. Antonio CANDREVA 6,5 - Molto attivo, sia al cross che alla conclusione. Co ...Paolo Zanetti applaude il suo Venezia, che non è mai uscito dalla sfida di Marassi con la Samp fino a trovare il pareggio nel finale: "Sono orgoglioso dei miei, abbiamo rimesso in piedi una partita di ...