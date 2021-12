Calcio | Serie A | Torino-Verona 1-0**

(Di domenica 19 dicembre 2021), 19 dic. (Adnkronos) - Importante vittoria delper 1-0 sul. I granata si impongono grazie al gol di Pobega al 26' del primo tempo ma soffrono oltremodo il, rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Magnani al 25' del primo tempo. La squadra di Juric sale così a 25 punti in classifica scavalcando proprio ilfermo a 23.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

