Calcio | Serie A | il Torino batte il Verona | il Venezia si prende un punto in casa della Sampdoria

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021) In attesa del super posticipo del Meazza fra Milan e Napoli (ore 20.45), che chiuderà la 18esima giornataA 2021-2022, all’interno dell’agenda del massimo Campionato Italiano disono andati in scena altri due incontri:. Andiamo a vedere cosa è successo.1-0 (h 18.00) I granata (25 punti) si impongono incontro gli scaligeri grazie al gol di Tommaso Pobega, segnato al ventiseiesimo minuto, che si dimostra il più lesto di tutti sugli sviluppi di unpiazzato. Per il(23 punti), in dieci dal venticinquesimo a causa del cartellino rosso comminato a Magnani, arriva un’altra sconfitta dopo il ko subito la ...