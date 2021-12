Calcio | Serie A | Fiorentina-Sassuolo e Spezia-Empoli | pari e patta in entrambi i match

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il primo pomeriggio della sessione domenicale della 18esima giornata dellaA 2021-2022 diè andato in archivio. In attesa di Sampdoria-Venezia e Torino-Verona, delle ore 18, e del bigfra Milan e Napoli, delle ore 20.45, andiamo a vedere come sono andate2-2 (h 12.30) Nel lunch-del Franchi, fuoco e fiamme. Gli ospiti vanno avanti 0-2 nel primo tempo, grazie ai gol di Frattesi e Scamacca, ma si fanno rimontare nella ripresa dalla reazione dei viola, che si traduce nella rete del solito Vlahovic e nel 2-2 di Torreira, col sudamericano al primo centro inA quest’anno....

Matthijs De Ligt 'è pronto per un nuovo passo. Lo pensa anche lui'. La bomba è tale perché arriva dal procuratore del difensore, Mino Raiola, che sgancia una dichiarazione che va ben oltre le parole ...Mentre il pari è giunto poco dopo sugli sviluppi di unadi tentativi in area emiliani, tutti ribattuti e alla fine Torreira ha infilato il pareggio. Fiorentina - Sassuolo 2 - 2, primo pari per ...SERIE A - Spezia ed Empoli pareggiano per 1-1 in Liguria. Decisive, nel computo finale, le autoreti di Marchizza al 50' e di Nikolau al minuto 72. Toscani che ...Il primo pomeriggio della sessione domenicale della 18esima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è andato in archivio. In attesa di Sampdoria-Venezia e Torino-Verona, delle ore 18, e del big mat ...