Calcio | Italiano lo sostituisce | Vlahovic protesta

Advertising

enpaonlus : Enpa scende “in campo” per promuovere le adozioni nel mondo del calcio italiano. Figc accoglie invito Enpa e invia… - reportrai3 : Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Report era lì.… - FBiasin : Caso-#Salernitana: - La #SerieA a 19 squadre sarebbe la tomba del calcio italiano. - Permetterle di proseguire and… - sportli26181512 : #Vlahovic furioso, la frase urlata a #Italiano dopo il cambio: L'attaccante serbo della #Fiorentina, autore del gol… - lucacecc69 : Dionisi e Italiano ,sono giovani, preparati e fanno giocare bene le loro squadre. Un ottimo spot per il calcio .#fiorentinasassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italiano

Dionisi spezza il ritmo con l'ingresso sia di Boga sia di Defrel, mentrerimane in dieci per il rosso (doppio giallo) a Biraghi ed è costretto a coprirsi con Igor, fuori Vlahovic che non la ...Dusan Vlahovic è rimasto stupito quando Vincenzo, all'88' di Fiorentina - Sassuolo col risultato sul 2 - 2, lo ha chiamato in panchina per sostituirlo con Igor. L'attaccante serbo, autore del gol che ha permesso ai viola di accorciare il ...RIETI - Il Passo Corese supera di misura il Guidonia: al Leprignano di Capena termina 1-0 in favore dei coresini che si confermano ancora in vetta alla classifica con 27 punti a +3 dalla ...Ospiti avanti 2-0 nel primo tempo con Scamacca e Frattesi, Vlahovic e Torreira pareggiano i conti nella ripresa ...