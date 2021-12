Calcio | il Napoli stende 1-0 il Milan a San Siro e l' Inter è campione d' inverno

(Di domenica 19 dicembre 2021) Gli azzurri vincono con una rete di Elmas. Annullato per fuorigioco un gol di Kessie per i rossoneri a due minuti dalla fine

Advertising

SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - Gazzetta_it : Inter campione d'inverno con un turno d'anticipo, +4 su Napoli e Milan - lc71488535 : RT @Gazzetta_it: Inter campione d'inverno con un turno d'anticipo, +4 su Napoli e Milan - BaroniJuventino : ??Uffà! Quando serve il Milan non vince! Purtroppo, con la vittoria dei rossoneri saremmo stati a -5 dal 4° posto Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli1926.it

... quando manca da giocare il turno infrasettimanale prenatalizio, i nerazzurri sono in testa alla classifica dopo 18 turni a quota 43 con 4 punti di vantaggio su Milan ee non possono essere ...Ilè parso più squadra e nell'emergenza è riuscito a gestire meglio tutte le assenze. Al 90',... Attiva ora Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 19 ...Al 4’ Zielinski ha disegnato un calcio d’angolo sulla testa di Elmas che sul primo palo ha battuto Maignan segnando il suo sesto gol stagionale. Da quel momento il Napoli ha messo l’elmetto ...Victor Osimhen, ancora indisponibile, non smette di seguire il Napoli e di gioire per ogni vittoria azzurra. Stasera dopo lo 0-1 contro il Milan a San Siro, l’attaccante azzurro ha esultato sui social ...