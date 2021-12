Calcio: D'Aversa 'Meritavamo risultato diverso' (Di domenica 19 dicembre 2021) "Gabbiadini? Aspettiamo domani per verificare le condizioni del suo infortunio" GENOVA - "Abbiamo fatto un'ottima gara sotto l'aspetto prestazionale, ma in Serie A quando non concretizzi puoi trovare ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "Gabbiadini? Aspettiamo domani per verificare le condizioni del suo infortunio" GENOVA - "Abbiamo fatto un'ottima gara sotto l'aspetto prestazionale, ma in Serie A quando non concretizzi puoi trovare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Aversa Sampdoria - Venezia 1 - 1, una magia di Henry risponde a Gabbiadini ... Venezia e Samp li affrontano a testa altissima, con gli ospiti a un passo dal bis dopo l'ennesima discesa di Kiyine sulla sinistra (alto il destro di Henry), ma anche con i ragazzi di D'Aversa che ...

Calcio: D'Aversa 'Meritavamo risultato diverso' "Avremmo meritato un risultato diverso, le partite si possono vincere anche 1 - 0 se non ci siamo riusciti vuol dire che qualcosa non è andato - ha sottolineato D'Aversa - . Abbiamo avuto le ...

