Burioni: “Vaccinati contagiano come non vaccinati? Bugia” (Di domenica 19 dicembre 2021) “C’è una Bugia che viene raccontata continuamente: i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto i non vaccinati. Non è vero, non è vero”. Il professor Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, si esprime così a Che tempo che fa. “E come dire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di uno che guida sobrio. E’ vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso i vaccinati si infettano meno e infettano meno gli altri”, aggiunge Burioni. “Il vaccino ostacola la trasmissione, qualcuno dice che non è vero ma fino ad oggi, con la variante Delta visto che la variante Omicron non la conosce nessuno, questa è la situazione. Ovviamente bisogna essere in pari con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) “C’è unache viene raccontata continuamente: isi infettano e trasmettono il virus quanto i non. Non è vero, non è vero”. Il professor Roberto, virologo del San Raffaele, si esprime così a Che tempo che fa. “Edire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di uno che guida sobrio. E’ vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso isi infettano meno e infettano meno gli altri”, aggiunge. “Il vaccino ostacola la trasmissione, qualcuno dice che non è vero ma fino ad oggi, con la variante Delta visto che la variante Omicron non la conosce nessuno, questa è la situazione. Ovviamente bisogna essere in pari con la ...

Advertising

Adnkronos : #Burioni: “Vaccinati e non vaccinati, basta con la bugia su contagio”. - onefitmn : RT @Adnkronos: #Burioni: “Vaccinati e non vaccinati, basta con la bugia su contagio”. - viaggioasudest : RT @eurallergico: 'Quasi mai si infetta': 198.287 positivi tra i vaccinati 'Malattia quasi sempre lievissima': 991 morti tra i vaccinati… - LeonebonCettina : RT @Adnkronos: #Burioni: “Vaccinati e non vaccinati, basta con la bugia su contagio”. - vitcastagna : RT @Adnkronos: #Burioni: “Vaccinati e non vaccinati, basta con la bugia su contagio”. -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni Vaccinati Burioni: 'Vaccinati contagiano come non vaccinati? Bugia' .push({}); 'C'è una bugia che viene raccontata continuamente: i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto i non vaccinati. Non è vero, non è vero'. Il professor Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, si esprime così a Che tempo che fa. 'E come dire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di ...

Terza dose vaccino: quanto è efficace? Tra questi Roberto Burioni ha ricordato i due motivi per fare la terza dose: il primo è abbassare ... Per gli over 80 non vaccinati (381 ricoveri per 100.000) il tasso di ospedalizzazione è sette volte ...

Burioni: "Vaccinati contagiano come non vaccinati? Bugia" Adnkronos Burioni spiega perché i contagi da Covid stanno risalendo così velocemente Il virologo ha spiegato a Che tempo che fa le ragioni per cui i contagi da Covid stanno tornando a correre in Italia, e cosa si deve fare per ostacolarli ...

Matteo Bassetti: "Subito lockdown di 15 giorni per i non vaccinati", l'appello dell'esperto Tamponi, Bassetti sbrocca: 'L'ennesimo errore del governo'. Ed in questo contesto ecco intervenire Matteo Bassetti, il direttore della Clinica malattie infettive al policlinico San Martino di Genova.

.push({}); 'C'è una bugia che viene raccontata continuamente: isi infettano e trasmettono il virus quanto i non. Non è vero, non è vero'. Il professor Roberto, virologo del San Raffaele, si esprime così a Che tempo che fa. 'E come dire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di ...Tra questi Robertoha ricordato i due motivi per fare la terza dose: il primo è abbassare ... Per gli over 80 non(381 ricoveri per 100.000) il tasso di ospedalizzazione è sette volte ...Il virologo ha spiegato a Che tempo che fa le ragioni per cui i contagi da Covid stanno tornando a correre in Italia, e cosa si deve fare per ostacolarli ...Tamponi, Bassetti sbrocca: 'L'ennesimo errore del governo'. Ed in questo contesto ecco intervenire Matteo Bassetti, il direttore della Clinica malattie infettive al policlinico San Martino di Genova.