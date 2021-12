Bundesliga | giornata 17 | il Bayern allunga a +9 sul Borussia

Leggi su 11contro11

(Di domenica 19 dicembre 2021) IlMonaco affonda il Wolfsburg nella17 dia +9 sulDortmund, sconfitto a Berlino. Balzo del Friburgo al terzo posto sorpassando il Bayer Leverkusen, punti importanti in zona Europa anche per Eintracht e Hoffenheim. Brutta sconfitta casalinga del Lipsia contro il Bielefeld. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.17:-Wolfsburg 4-0, Hertha-B. Dortmund 3-2, Colonia-Stoccarda 1-0 Tutto facile per ilMonaco che travolge 4-0 il Wolfsburg infilando la quinta vittoria consecutiva in campionato. Momento difficile per i Lupi che incassano la quinta sconfitta di fila, settima considerando anche gli ultimi due ko in Champions League. Vantaggio di Müller al 7’ con ...