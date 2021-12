Brutte notizie per il Milan: perde un titolatissimo a poche ore dal match (Di domenica 19 dicembre 2021) Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli a poche ore dalla sfida con il Napoli. I rossoneri infatti perdono una pedina fondamentale in vista della sfida di San Siro prevista stasera per le ore 20:45. Milan PioliSembrava aver recuperato in extremis Theo Hernandez ed era stato inserito nella lista dei convocati, ma il terzino francese non sarà del match. Hernandez infatti non ce la fa, ha lasciato il ritiro del Milan e non giocherà contro il Napoli. Continua ad essere sempre di più il big match degli assenti, con le due squadre letteralmente falcidiate dalle assenze. Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021)per ile per Stefano Pioli aore dalla sfida con il Napoli. I rossoneri infatti perdono una pedina fondamentale in vista della sfida di San Siro prevista stasera per le ore 20:45.PioliSembrava aver recuperato in extremis Theo Hernandez ed era stato inserito nella lista dei convocati, ma il terzino francese non sarà del. Hernandez infatti non ce la fa, ha lasciato il ritiro dele non giocherà contro il Napoli. Continua ad essere sempre di più il bigdegli assenti, con le due squadre letteralmente falcidiate dalle assenze.

