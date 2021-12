Brindisi-Treviso oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 19 dicembre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Happy Casa Brindisi-Nutribullet Treviso basket, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Sfida di alta classifica, nonostante i padroni di casa siano reduci da quattro sconfitte consecutive. Non se la passano molto meglio gli uomini di coach Menetti, che hanno collezionato una Serie di risultati altalenanti, che valgono, però, la momentanea sesta posizione a pari punti con i pugliesi. La palla a due è fissata per le ore 20:45 di domenica 19 dicembre. La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD, oppure in streaming su Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inHappy Casa-Nutribullet, sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. Sfida di alta classifica, nonostante i padroni di casa siano reduci da quattro sconfitte consecutive. Non se la passano molto meglio gli uomini di coach Menetti, che hanno collezionato unadi risultati altalenanti, che valgono, però, la momentanea sesta posizione a pari punti con i pugliesi. La palla a due è fissata per le ore 20:45 di domenica 19 dicembre. La partita sarà visibile intv e in chiaro su Rai Sport HD, oppure insu Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una ...

