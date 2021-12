Briga ha sposato la sua Arianna Montefiori! (Foto) (Di domenica 19 dicembre 2021) Mattia Briga e Arianna Montefiori si sono sposati. Il rapper, ex concorrente di Amici 15, e l’attrice italiana si sono detti sì ieri pomeriggio in Vaticano. Radiosi, I due neo sposi hanno documentato il giorno più bello con una serie di scatti sui loro canali social. La proposta di matrimonio era arrivata ad ottobre 2020. I due si erano conosciuti ad una cena, tramite l’attrice Diana Del Bufalo, amica stretta della Montefiori, con cui aveva preso parte alla serie tv della Rai Che Dio ci aiuti. Come raccontato da Briga i due da allora non si erano più lasciati. Ecco alcune Foto degli sposi: L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021) MattiaMontefiori si sono sposati. Il rapper, ex concorrente di Amici 15, e l’attrice italiana si sono detti sì ieri pomeriggio in Vaticano. Radiosi, I due neo sposi hanno documentato il giorno più bello con una serie di scatti sui loro canali social. La proposta di matrimonio era arrivata ad ottobre 2020. I due si erano conosciuti ad una cena, tramite l’attrice Diana Del Bufalo, amica stretta della Montefiori, con cui aveva preso parte alla serie tv della Rai Che Dio ci aiuti. Come raccontato dai due da allora non si erano più lasciati. Ecco alcunedegli sposi: L'articolo proviene da Isa e Chia.

